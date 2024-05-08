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Keskin yavaşladı: ABD'de tüketici kredileri arttı

ABD'de toplam tüketici kredileri Mart ayında çok daha yavaş bir hızda arttı.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 09:04

Fed'in yayınladığı rapora göre, ABD'de toplam tüketici kredileri Mart ayında çok daha yavaş bir hızda arttı.

Şubat ayında yüzde %3,6 olan tüketici kredisi yıllık artış oranı Markt ayında %1,5 seviyesine yavaşladı.

Bu da bir önceki ay 15 milyar dolar olan tüketici kredi artışı Mart ayında aylık 6,3 milyar dolarlık bir artış gösterdi.

Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler Mart ayında 14,8 milyar dolarlık bir artış bekliyorlardı.

İlk çeyrekte krediler, 2023'ün son üç ayındaki %2,4'lük orandan daha hızlı bir şekilde %3,2 oranında artış gösterdi.

Kredi kartı borçlanmaları bir önceki ay %9,7 arttıktan sonra Mart ayında %0,1 oranında hafif bir artış gösterdi. Bu, Nisan 2021'den bu yana görülen en yavaş artış oldu.

Başta öğrenci ve taşıt kredileri olmak üzere rotatif olmayan krediler Şubat ayındaki %1,4'lük artışın ardından Mart ayında %2 arttı.

FHN Financial'da makro stratejist olan Will Compernolle, tüketici borçlanmasındaki keskin gerilemenin tehlike işaretleri uyandırdığını söyledi. Comperolle, tüketicinin sağlığına ilişkin kapsamlı açıklamalar yapmadan önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

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