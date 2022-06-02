Sektörün mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 artarken, ilk 5 aylık dönemde yapılan ihracat yüzde 41,6 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörü olarak istikrarlı bir şekilde ihracatı artırmaya ve ihracat liderliklerini korumaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mayısta gerçekleştirdiğimiz 2,8 milyar dolarlık ihracat ile üst üste 3'üncü defa en çok ihracat yapan birinci sektör olduk. İlk 5 aylık dönemde ise sektör ihracatımız 13,6 milyar doları aştı. Sektörümüzü 3'üncü kez birinciliğe taşıyan tüm ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyor ve gurur duyuyorum. İKMİB olarak, salgının etkilerinden sıyrılmaya çalıştığımız bu yıl, fuar milli katılımları, alım ve ticaret heyetleri gibi tüm faaliyetlerimize daha fazla ağırlık verdik. Son olarak, 23-24 Mayıs'ta İstanbul'da Pakistan özel nitelikli alım heyetini, 25-26 Mayıs'ta Cosmetics & Home Care Ingredients (CHCI) Fuarı alım heyetini ve 26-27 Mayıs'ta İDEX Fuarı ile eş zamanlı alım heyeti programımızı gerçekleştirdik.

Önümüzdeki dönem ihracatımızı aynı şekilde sürdürebilmemiz için özellikle de KOBİ'lerimize yönelik uzun vadeli ve düşük faizli kredi ve teşviklere ihtiyacımız var. Küresel olarak enflasyonun yüksek seyrettiği, Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla hızla artmaya devam eden emtia, enerji ve gıda fiyatları ile ham madde fiyat artışlarının olduğu, ürün tedarik etmenin zorlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu olumsuzlukları bertaraf edebilmek ve hedeflerimizi yakalamak, hatta aşmak için desteklerin artmasını bekliyoruz. Türk kimya sektörü olarak ülke ekonomimize sağladığımız katkıyı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."