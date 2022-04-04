Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Mart ayı enflasyon (TÜFE) rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan 2022 için yüzde %29,88 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte merakla beklenen haberin detayları...

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE %29,88 OLDU Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Nisan 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan 2022 için yüzde %29,88 olarak gerçekleşti. Mart ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Nisan 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA Örnek Konut Kirası: 1.000 TL Kira Artış Oranı: %29,88 Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 298,8 TL Nisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.298,8 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Nisan 2022'de ödeyeceği kira zammı 298,8 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.298,8 TL lira olarak gerçekleşecek.