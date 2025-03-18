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Kısa vadeli dış borç stoku ocakta arttı

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 174,6 milyar dolar oldu.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2025 10:31

Son Güncelleme Tarihi 18 Mart 2025 10:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 174,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 224,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 5,9 artarak 79,7 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 9,3 gerileyerek 31,5 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, önceki aya göre yüzde 18,8 artarak 20,7 milyar dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 3,6 azalışla 18 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,5 azalarak 18,3 milyar dolara gerilerken, TL cinsinden mevduatları yüzde 12,6 artarak 22,7 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 63,4 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,8 azalarak 58,9 milyar dolar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 19 artarak 4,4 milyar dolara çıktı.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 48,1'i dolar, yüzde 19,8'i avro, yüzde 18,2'si TL ve yüzde 13,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ocak itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile genel hükümetin toplam yükümlülükleri 2024'e göre azalış gösterirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülükleri arttı.

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