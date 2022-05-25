Parlamentoda konuşan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya Merkez Bankası'nın hükümetin bağlı bir kuruluşu, yardımcısı olmadığını vurgularken, BOJ'un yüzde 2 enflasyon hedefini BOJ ile hükümet arasında 2013 yılında varılan anlaşma temelinde yakalamasını beklediğini de belirtti.