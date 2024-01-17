Kızıldeniz saldırıları hava taşımacılığı fiyatlarını yükseltebilir

Geçtiğimiz haftalarda, saldırılardan kaçınmak isteyen konteyner gemilerinin Güney Afrika'daki Ümit Burnu çevresinde uzun rotalar çizmesi ve 200 milyar dolardan fazla yükü kritik ticaret arterinden uzaklaştırması nedeniyle okyanus navlun fiyatları 40 fitlik konteyner başına 10.000 dolara kadar yükseldi.



Analistler, deniz ticaretindeki gecikmelerin, normalde mallarını deniz yoluyla gönderen şirketlerin daha hızlı teslimat sağlamak istemesi nedeniyle bazı perakendecileri hava taşımacılığına geçmeye yöneltebileceğini söyledi.



C.H. Robinson Başkan Yardımcısı Matthew Burgess, "Bazı nakliyeciler zaten hayatta kalma modunda ve akıllarında tek bir hedef var: Yükümün mümkün olan her şekilde hareket etmesini sağlamak" diye konuştu.

Burgess, okyanustan havaya dönüşüm akını beklentisiyle, taşımacılık lojistiği firmasının yüklerin hareket etmesini sağlamak için temel ticaret hatlarında ek hava kapasitesini şimdiden bloke ettiğini söyledi.



Alman lojistik devi DHL ise, CNBC'ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, şirketin birkaç talep aldığını ancak henüz çok fazla dönüşüm olmadığını söyledi.



DHL Global Forwarding Americas hava taşımacılığı başkanı Andreas Von Pohl, "Kızıldeniz'deki durumun devam etmesi halinde bunun değişmesini bekliyoruz" dedi.



HSBC'nin Küresel Nakliye ve Liman Araştırmaları Başkanı Parash Jain, "Hava navlun oranlarında bir artış göreceğiz" değerlendirmesini yaparken, sektör gözlemcilerinin, özellikle Şubat ayındaki Çin Yeni Yılı tatili yaklaşırken, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde zamları görmeyi beklediklerini söyledi.