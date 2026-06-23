CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar korunuyor

Kremlin: Rus ekonomisinde istikrar korunuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus ekonomisinde makroekonomik istikrarın güvence altında bulunduğunu belirtti.

AA

Oluşturma Tarihi 23 Haziran 2026 13:49

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, başkent Moskova'da Rus ekonomisi ve küresel petrol piyasalarındaki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus ekonomisinin makroekonomik istikrarına ilişkin şüphe duyulması için herhangi bir neden bulunmadığını ifade eden Peskov, "Rus ekonomisinin makroekonomik istikrarı güvence altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, konunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında düzenlenen ekonomi toplantılarında birçok kez ele alındığını, Putin ile Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de bu yönde açıklamalar yaptığını aktardı.

Petrol piyasalarında güçlü dalgalanmalar yaşandığına işaret eden Peskov, "Bu hareketlilik dünyadaki tüm ekonomileri farklı biçimlerde etkiliyor ve bizim ekonomimizi de etkiliyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ford ve General Motors dahil bazı otomotiv şirketlerinin mühimmat üretimine başlayabileceğine ilişkin açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Ekonomileri askerileşiyor." dedi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Haziran 2026 13:17
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 22 Haziran 2026 10:57
Borsa 15 bin puana yaklaştı! Borsa 15 bin puana yaklaştı! 22 Haziran 2026 10:35
Çin’den ABD’ye ticaret misillemesi: 56 şirkete ihracat ve kamu alımı kısıtlaması getirildi Çin’den ABD’ye ticaret misillemesi: 56 şirkete ihracat ve kamu alımı kısıtlaması getirildi 22 Haziran 2026 10:31
Japonya’nın ham çelik üretimi mayısta yükseldi: Yıllık bazda yüzde 1,7 artış Japonya’nın ham çelik üretimi mayısta yükseldi: Yıllık bazda yüzde 1,7 artış 22 Haziran 2026 09:52
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 22 Haziran 2026 09:50
ABD çekirdek PCE verisi bekleniyor: Tahvil piyasalarında Fed’in faiz patikası fiyatlanıyor ABD çekirdek PCE verisi bekleniyor: Tahvil piyasalarında Fed’in faiz patikası fiyatlanıyor 22 Haziran 2026 09:28
Avrupa’nın ABD LNG bağımlılığı yüzde 60’a dayandı: Enerji güvenliği tartışmaları alevleniyor Avrupa’nın ABD LNG bağımlılığı yüzde 60’a dayandı: Enerji güvenliği tartışmaları alevleniyor 22 Haziran 2026 08:34
Libya’da rekor petrol üretimi! 13 yılın en yüksek seviyesi Libya’da rekor petrol üretimi! 13 yılın en yüksek seviyesi 22 Haziran 2026 07:52
Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Gösterge oranlar sabit kaldı Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Gösterge oranlar sabit kaldı 22 Haziran 2026 07:08
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 19 Haziran 2026 13:56
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 19 Haziran 2026 13:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.578,5200 Değişim 146,34 Son veri saati:
Düşük 14502,78 Yüksek 14649,12
Açılış
46,4878 Değişim 0,0242 Son veri saati:
Düşük 46,4591 Yüksek 46,4833
Açılış
53,0349 Değişim 0,1740 Son veri saati:
Düşük 53,0309 Yüksek 53,2049
Açılış
6.174,9940 Değişim 160,250 Son veri saati:
Düşük 6113,914 Yüksek 6274,164
Açılış
93,4852 Değişim 5,0772 Son veri saati:
Düşük 92,409 Yüksek 97,4862
Açılış
BİST En Aktif Hisseler