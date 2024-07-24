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Küresel çip ekipmanı üreticilerinin Çin'deki gelir payı iki katına çıktı

ABD'nin ihracat kontrollerine rağmen büyük küresel çip ekipmanı üreticilerinin Çin'deki gelir payı iki katına çıktı.

Oluşturma Tarihi 24 Temmuz 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 24 Temmuz 2024 08:39

Bank of America analistlerinin yayınladıkları bir rapora göre, aralarında ASML'nin de bulunduğu dünyanın en büyük yarı iletken ekipman üreticilerinden dördünün Çin'de elde ettikleri gelirlerin toplam içinde payı 2022 sonlarından bu yana iki kattan fazla arttı.

Raporda, "Çin, ABD'nin Ekim 2022'de daha sıkı ihracat kısıtlamaları getirmesinden bu yana yarı üretim ekipmanı alımını hızlandırdı ve kendi yarı üretim kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor" denildi.

BofA analizi Lam Research, ASML, KLA Corp. ve Applied Materials'ı inceledi.

Araştırma, şirketlerin Çin gelirlerinin 2022'nin dördüncü çeyreğinde toplam gelirlerinin %17'sinden 2024'ün ilk çeyreğinde %41'ine çıkarak iki kattan fazla arttığını ortaya koydu. Raporda, "Teknoloji, özellikle de yarı iletkenler, Çin ile ticaret gerilimlerinin merkezinde yer alıyor ve gerilim buradan daha da tırmanırsa daha fazla risk altında olabilir" denildi.

ABD, Ekim 2022'de ABD'nin Çin'e gelişmiş yarı iletken ve ilgili üretim ekipmanı satışlarına kapsamlı ihracat kontrolleri uygulamaya başladı.

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