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Küresel çip satışları tüm zamanların zirvesinde

Küresel yarı iletken satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 23,2 artarken, eylülde tüm zamanların en yüksek aylık hacmine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2024 13:47

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2024 13:48

Yarı İletken Endüstrisi Birliğinin (SIA) bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıkladığı yarı iletken satışları verilerine göre, bu dönemdeki yarı iletken satışları bir önceki çeyreklik döneme göre yüzde 10,7 artış gösterdi.

Küresel yarı iletken satışları yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 23,2 artarak 166 milyar dolar oldu.

Küresel satışlar eylülde 55,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık satış hacmine ulaştı. Satışlar eylülde, ağustostaki 53,1 milyar dolara kıyasla yüzde 4,1 yükseldi.

Yarı iletken satışları eylülde ABD'de yıllık bazda yüzde 46,3, Çin'de yüzde 22,9 ve Japonya'da yüzde 7,7 artarken, Avrupa'da yüzde 8,2 azaldı.

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel yarı iletken pazarının 2024'ün üçüncü çeyreğinde büyümeye devam ettiğini belirterek, "Çeyrekten çeyreğe satışlar 2016'dan bu yana en büyük oranda arttı. Eylül ayındaki satışlar, ABD'deki yüzde 46,3'lük artışın etkisiyle pazarın şimdiye kadarki en yüksek aylık toplamına ulaştı." bilgisini paylaştı.

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