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Küresel elektrikli araç satışları ılımlı arttı

Pazar araştırma firması Rho Motion'ın verilerine göre, küresel elektrikli araç satışları Şubat'ta zayıf bir artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 09:07

Pazar araştırma firması Rho Motion'ın verilerine göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrid araçların (PHEV) küresel satışları Şubat ayında, Çin Yeni Ay Yılı kutlamalarının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %3 gibi cılız bir oranda arttığını söyledi.

Şirket küresel satışların 800.000 adede ulaştığını açıkladı. Avrupa'daki satışlar geçen yılın Şubat ayına göre %12, ABD ve Kanada'da %31 artarken Çin'de %12 düştü.

Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, "Daha düşük büyümenin nedeni, Çin'in elektrikli otomobiller için hala baskın pazar olması" dedi.

Tüketiciler daha uygun fiyatlı modellerin piyasaya çıkmasını beklerken, elektrikli otomobillere yönelik satış talebi birkaç yıl boyunca önemli ölçüde arttıktan sonra son aylarda azaldı.

Lester, Çin'deki satışların bu yıl şu ana kadar %34 arttığını ve Çin'de geçen yıl Ay Yeni Yılı'nın Ocak ayına denk geldiği düşünüldüğünde pazarın performansına ilişkin daha iyi bir gösterge sunduğunu söyledi.

Rho Motion küresel elektrikli otomobil satışlarının bu yıl %25 ila %30 arasında artmasını bekliyor.

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