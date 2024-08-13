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Küresel elektrikli araç satışları temmuzda arttı

Pazar araştırma firması Rho Motion'ın derlediği verilere göre, küresel elektrikli araç satışları temmuz ayında %21 arttı.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2024 08:40

Son Güncelleme Tarihi 13 Ağustos 2024 08:40

Pazar araştırma firması Rho Motion'ın derlediği verilere göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrid araçların küresel satışları, Avrupa'da talesin düşüşüne rağmen Temmuz ayında yıllık %21 oranında arttı.

Dünya genelinde satılan elektrikli araç sayısı Temmuz ayında 1,35 milyona ulaşırken, bu rakamın 0,88 milyonu Çin'de gerçekleşti ve yıllık bazda %31 artış gösterdi. 2024 yılının ilk yedi ayında Çin'de satılan PHEV'ler geçen yıla göre %70 artış gösterdi.

Çin'in ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD, aynı dönemde küresel BEV ve PHEV satışlarında sırasıyla %13 ve %44 artış bildirdi. Avrupa'da aylık satışlar Temmuz ayında %7,8 düştü. Yedi aylık dönemde, AB'nin en büyük elektrikli araç pazarı olan Almanya'da satışlar %12 oranında azaldı.

ABD ve Kanada'da, elektrikli araç satışları Temmuz ayında %7,1 oranında arttı.

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