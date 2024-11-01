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Küresel konteyner navlun fiyatları 14 hafta sonra ilk kez arttı

Küresel konteyner piyasasında navlun fiyatları, 14 hafta sonra ilk kez artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 01 Kasım 2024 09:00

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 31 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde %4 arttı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 95 dolardan 3 bin 213 dolara kadar çıktı.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre %129 daha yukarıda bulunuyor.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 4 bin 17 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 839 doların bin 178 dolar daha üstünde bir rakama denk geliyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların %126 yukarısında, pandemi dönemi gördüğü 10 bin 377 doların ise %69 aşağısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları %8 artarken, Rotterdam-Shanghai hattında düşüş %1 ile sınırlı da olsa devam etti. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 3 bin 132 dolardan 3 bin 396 dolara çıkarken, Rotterdam-Shanghai'de 548 dolardan 543 dolara indi.

Shanghai-Los Angeles hattı %1 artışla 4 bin 814 dolardan 4 bin 839 dolara çıkarken, Los Angeles-Shanghai hattı da aynı seviyede yükselerek 710 dolardan 718 dolara geldi.

Shanghai-New York sınırlı bir düşüşle 5 bin 266 dolardan 5 bin 241 dolara indi.

New York-Rotterdam ve Rotterdam-New York hattında fiyatlarda sınırlı bir hareket oldu ve sırasıyla 761 dolardan 760 dolara, 2 bin 663 dolardan 2 bin 664 dolara geldi.

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