Küresel navlun fiyatları 4 ayın en yüksek seviyesinde

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 9 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde %2 arttı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 905 dolardan 3 bin 986 dolara çıktı. Böylece 12 Eylül tarihinde görülen 4 bin 168 doların ardından en yüksek navlun fiyatı görüldü.

Endeks geçen yılın aynı haftasına göre %30 daha yukarıda bulunuyor. Artışta Shanghai-Los Angeles ve Shanghai-New York hatları etkili oldu; bu hatta fiyatlar sırasıyla %10 ve %10 yukarı geldi.

Shanghai-Rotterdam hattı %8 ile en fazla gerileyen kargo yolculuk noktası oldu.