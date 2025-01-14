Küresel navlun ücretleri arttı

Sektör kaynakları, Asya'nın en büyük rafinerisi Sinopec'in ticaret kolu Unipec'in Cuma günü birkaç süper tanker kiralamasının ardından, ana rotalarda 2 milyon varil ham petrol taşıyabilen Çok Büyük Ham Petrol Taşıyıcıları (VLCC'ler) için navlun fiyatlarının arttığını söyledi.

Bir gemi brokerine göre, TD3C olarak bilinen Orta Doğu-Çin rotasında günlük navlun fiyatı Cuma gününden bu yana %39 artarak Ekim ayından bu yana en yüksek seviye olan 37.800 $'a yükseldi.

S&P Global Commodity Insights verilerine göre, Rusya'nın Pasifik'teki Kozmino limanından Kuzey Çin'e ESPO karışımı ham petrol sevkiyatı yapan Aframax boyutundaki tankerlerin navlun ücretleri, armatörlerin bu rota için mevcut tonajların sınırlı olması nedeniyle büyük primler talep etmesiyle Pazartesi günü iki kattan fazla artarak 3,5 milyon dolara yükseldi.

ABD Körfezi'nden Çin'e ham petrol sevkiyatının maliyetinin geçen haftadan bu yana 360.000 $ artarak 6,82 milyon $'a yükseldi.

Kpler analistleri, "Önümüzdeki aylarda gölge filoya yeni gemilerin çekilmesini bekliyoruz, bunların çoğu bu ticarette yeni olacak ve yaptırımsız navlun piyasasında arzı sıkılaştıracak" dedi.