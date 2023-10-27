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Küresel özel borç piyasası 3,5 trilyon dolara ulaşacak

BlackRock Inc. küresel özel borç piyasasının 2028 yılına kadar neredeyse ikiye katlanarak 3,5 trilyon dolara ulaşacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2023 09:14

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2023 09:14

BlackRock'ın makro kredi araştırmaları başkanı Amanda Lynam yayınladığı araştırma notunda, finansal piyasalardaki "tektonik değişimlerin", özellikle bazı bankalar kredi vermekten geri çekildikçe, daha fazla borçluyu finansman için özel fon aramaya teşvik edeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Lynam, "Özel borç piyasası büyümeye devam ettikçe, kamu borç finansmanı piyasalarıyla doğrudan rekabet etme kapasitesi de muhtemelen artacaktır," diye yazdı.

BlackRock, özel borçların önümüzdeki beş yıl içinde yıllık bileşik %15 oranında büyümesini beklediğini söyledi.

Preqin Ltd tarafından hazırlanan bir raporda göre, pazarın şu anda 1,6 trilyon dolar olduğu ve yıl sonuna kadar 1,75 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Preqin özel borçların 2028 yılına kadar küresel olarak 2,8 trilyon dolara ulaşacağını öngördü.

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