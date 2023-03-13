Wall Street Borsaları ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC'nin bankalar konusunda devreye girmesinin ardından vadeli işlemlerde yükseliyor.

S&P 500 vadeli endeksi yüzde 1,65, Nasdaq 100 vadeli endeksi de yüzde 1,74 artıda. S&P 500 ve Nasdaq 100 geçen haftanın son işlem gününde sırasıyla yüzde 1,45 ve yüzde 1,38 oranında gerilemişti. Endekslerin haftalık kayıpları da yine sırasıyla yüzde 4,55 ve yüzde 3,75 olmuştu.

Goldman Sachs ekonomistlerinin Fed'den bu ay faiz artışı beklemediklerini duyurmalarının ardından ABD 2 yıllık tahvil getirisi 18 baz puan düşüşle yüzde 4,41'e geriledi. Bu tahvilin getirisinde günlük düşüş bu sabah bir ara 25 baz puana ulaşırken, üç günlük düşüş 66 baz puana yakın.

Geçen hafta yüzde 0,53 yükselen Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,83 düşüşle 1.243 puana geriledi. Asya'da hisse senedi endeksleri karışık seyrediyor. Japon Nikkei 225 finansal sektör hisseleri öncülüğünde düşerken; Hong Kong Hang Seng ve Çin CSI 300 artıda. Çin ve Hong Kong hisselerinin olumlu ayrışmasında Çin Merkez Bankası Başkanı Yi'nin görevde kalmasının bir istikrar sinyali olarak yorumlanması etkili oldu.

ABD'DE MUDİLERE MEVDUAT GARANTİSİ

ABD'de teknoloji sektörüne yönelik bankacılık hizmetleri sunan Silicon Valley Bank (SVB) geçen hafta sermaye artırma girişimlerinin başarısız olması ve mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle ülkede 10 yılı aşkın süredir iflas eden ilk banka oldu.

1983 yılında kurulan bankanın büyüklüğü son 5 yılda 4 kat artmış ve değeri geçen yıl 40 milyar doların üzerine çıkmıştı. SVB yatırımcıları ile mudilerinin sadece Perşembe günü kurumdan çekmek istedikleri nakdin toplamı 42 milyar dolara ulaşırken, Cuma günü itibarıyla bankanın varlıklarına el konuldu.

ABD hükümeti, Silicon Valley Bank mudilerinin Pazartesi günü tüm fonlarına erişebileceklerini açıkladı.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre ABD'nin tasarruf mevduatı sigorta fonu olan Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), son teklifler ABD'de Pazar günü öğleden sonra verilecek şekilde SVB varlıklarının satışı için ihaleye açtı.

ABD bankacılık sektörü SVB krizinden sadece birkaç gün önce kripto sektörü odaklı Silvergate Capital Corp.'un bankasını kapatma kararı almasıyla büyük bir sürpriz yaşamıştı.

Pazar günü ise benzer bir haber New York merkezli Signature Bank'ten geldi. Banka, eyalet yetkilileri tarafından kapatıldı. Bunun üzerine ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC ortak bir açıklama ile bankacılık sistemine güveni tesis etmeye yönelik adımlar açıkladılar.

Açıklamaya göre FDIC SVB'deki sorunları "tüm mevduat sahiplerini" koruyacak bir şekilde çözecek ve Signature Bank'teki tüm mevduatlar geri ödenecek.

Fed de bankalara normalde sağladığından daha uygun koşullarda bir yıllık krediler sunan yeni bir "Banka Vadeli Finansman Programı" açıkladı. ABD Merkez Bankası ayrıca, başlıca doğrudan borç verme aracı olan iskonto penceresi aracılığıyla borç verme koşullarını gevşetti.