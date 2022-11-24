Fed'in faiz artış hızında düşüş işareti vermesiyle dolar geniş çaplı bir düşüş yapıyor.

Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,35 düşerek 1.270,15 puana geriledi. Gelişen ülke para birimlerinin neredeyse tamamı dolara karşı değer kazanıyor. Bir ara dolara karşı yüzde 2 yükselen Güney Kore wonu yüzde 1,8 artış kaydetti.

Kurlardaki pozitif atmosfer hisselere de yansıyor. ABD hisseleri Fed sonrası S&P 500 endeksi yüzde 0,6 yükselişle çarşamba gününü kapadı. Vadeliler de pozitif trendin devamına işaret ediyor.

Asya Pasifik'te hisse senetleri endeksinde birkaç istisna dışında ralli yaşanıyor.

Çin'de Kovid-19 vaka sayısı rekor kırarken CSI 300 endeksi olumsuz ayrışıyor.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi altı baz puan gerileyerek yüzde 3,69'a indi. AB'nin Rus petrolüne beklenenden esnek fiyat tavanı getirmesiyle petrol düşüşte. Altın da yüzde 0,3 toparlayarak 1.755 dolardan alıcı buluyor.

FED TUTANAKLARINDA FAİZ ARTIŞ TEMPOSUNUN YAVAŞLAMASI SİNYALİ

Bir süredir Fed üyelerinin ayrı ayrı yaptığı açıklamalarda vurgulanan önümüzdeki aylarda Fed faiz artış temposununun yavaşlatılması, çarşamba akşamı yayımlanan Fed tutanaklarında da yer aldı. Kasım ayı faiz kararı toplantısına göre Fed faiz artış hızının düşürülmesinin "yakında uygun olacağını" düşünüyor.

Böylece tutanaklar aralık ayında 50 baz puanlık faiz artış senaryosuna işaret etmiş oldu. Diğer yandan birçok Fed üyesi faiz artış döngüsünün biteceği noktanın daha önce düşünülenden "bir parça daha yüksekte" gerçekleşeceğini düşünüyor.

Bazı Fed üyelerine göre ise faiz temposunda yavaşlama Fed'e enflasyonla mücadelede ilerlemeyi değerlendirme fırasatı sunacak. Öte yandan Fed ekonomistleri Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerine ABD ekonomisinin gelecek yıl resesyona girme ihtimalinin neredeyse yüzde 50'ye yükseldiğini aktardı. Ekonomistler tüketim harcamalarında düşüş olasılığı, küresel ekonomide yaşanacak olumsuzluklar ve daha fazla faiz artışının resesyon ihtimalini yükselttiği görüşünde.

Böylece Fed ekonomistleri, FOMC'yi mart ayındaki ilk faiz artışından beri ilk kez resesyon konusunda uyarmış oldu.