Çin'den gelen yavaşlama sinyalleri daha çok Döviz piyasasında etkisini gösterirken Asya Pasifik hisse senetlerinde ise geniş çaplı bir ralli yaşanıyor.

Dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçleniyor, Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,2 yükselişle 1.235 puan seviyesinde. Çin talebine daha hassas olan Avustralya ve Yeni Zelanda'nın para birimleri yüzde 0,6 ile dolara karşı en yüksek kaybı yaşıyor. Gelişen ülke para birimleri ise dolara karşı nispeten güçlü. Güney Kore wonu yüzde 1'e yakın primle dolara karşı yükselişte ilk sıralarda yer alıyor.

Hisse senetleri Asya'da Hong Kong öncülüğünde yükseliyor. Geçtiğimiz hafta da Çin Kovid spekülasyonları gölgesinde çok sert dalgalanan Hang Seng endeksi yüzde 3'ü aşan prim kaydetti. Japon Nikkei ve Çin CSI 300 de yükseliş gösterdi.

Apple'ın küresel durgunluğa işaret eden tahminleri sonucu ABD hisse vadelileri kayıp yaşıyor. Nasdaq vadelileri yüzde 0,3 ekside.

Resesyon endişeleri petrol piyasasına da yansıyor. ABD ham petrolünün aktif kontratının varil fiyatı yüzde 1'i aşan düşüş gösterdi.