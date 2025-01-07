Küresel piyasalarda FED kararları bekleniyor

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapıp yapmayacağına ilişkin soru işaretleri yatırımcı kararları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bu hafta açıklanacak verilerin ülke ekonomisine dair daha fazla bilgi vermesi beklenirken, Trump'ın uygulayacağı politikalarla birlikte "temkinli" hareket edeceğini açıklayan ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarının doğuracağı sonuçlara ilişkin belirsizlikler de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Öte yandan, Washington Post gazetesinin haberinde, Trump'ın danışmanlarının her ülkeye uygulanacak ancak yalnızca ulusal güvenlik açısından kritik sektörleri kapsayacak tarife planlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Haber, Trump yönetiminin tarifeler konusunda öngörülenden daha az agresif bir tutum benimseyebileceği şeklinde yorumlanırken, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump haberi yalanladı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Washington Post'ta yer alan ve gerçekte var olmayan sözde anonim kaynaklara dayandırılan haberde, yanlış bir şekilde tarife politikamın azaltılacağı belirtiliyor. Bu yanlış. Washington Post bunun yanlış olduğunu biliyor. Bu sadece yalan haberin bir başka örneği." ifadelerini kullandı.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, ABD'de fabrika siparişleri, Kasım 2024'te yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,4 arttı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, güçlü iş gücü piyasası ve devam eden enflasyonist baskılara işaret ederek faiz indirimleri konusunda daha temkinli olunabileceğini belirtti.

Öte yandan, dün Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ülke içi siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" söyledi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un, geçen hafta, 2025 mali yılında yapay zeka destekli veri merkezleri oluşturmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklaması sonrası teknoloji hisselerinde yükseliş görüldü.

Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Tayvanlı Foxconn'un dördüncü çeyrekte rekor gelir elde etmesi de teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Microsoft hisseleri yüzde 1,1 değer kazanırken, çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,4, Broadcom'un hisseleri yüzde 1,7, AMD'nin hisseleri yüzde 3,3 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,5 yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesinde dengelenirken, altının ons fiyatı yeni güne yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 638 dolardan başladı.

Dolar endeksi dün yüzde 0,6 değer kaybederek 108,3 seviyesinden kapanmasının ardından yeni işlem gününe yatay bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin uygulayacağı ticari ve ekonomik politikalardaki belirsizlikle yön arayışını sürdürürken, şu sıralarda 76 dolardan işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,06 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bölge genelinde ülkeler orta vade için belirlenen enflasyon hedeflerine ulaşmada zorluk çekerken, daralan imalat aktivitesi resesyon endişelerini beslemeye devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece ülkede yıllık enflasyon art arda artışını üçüncü aya taşıdı.

Analistleri Almanya'da açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde izleyeceği patikaya yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise küresel piyasalardaki teknoloji sektörü öncülüğündeki alıcılı seyre paralel olarak Hollanda merkezli çip firması ASML'nin hisseleri dün yüzde 8,7 ve STMicroelectronics'in hisseleri de yüzde 7,9 değer kazandı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,24, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,56 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 1,91 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, teknoloji hisselerindeki pozitif seyir dikkati çekiyor.

Yeni ABD yönetiminin tarife söylemleri Çin ve Hong Kong tarafında risk iştahının sınırlı kalmasında etkili olurken, tahvil piyasalarında Çin'in 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 1,6 ile düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Çin'de gelecek dönemdeki ekonomik ve ticari görünümdeki belirsizliğin etkisiyle güvenli liman varlıklara talep yüksek düzeyde seyretmeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kaybetti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazancıyla 10.085,50 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 35,3044'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,3490 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı

18.00 ABD, aralık ayı ISM hizmet sektörü PMI