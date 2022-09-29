Küresel piyasalarda İngiltere rüzgarı

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) piyasa çalkantısına tahvil alımıyla yanıt vermesi hisse senetlerinden tahvillere kadar küresel çapta pozitif yansıdı. ABD endeksleri yüzde 2 civarında yükselişle günü tamamlarken S&P 500, yüzde 1,97 ile 10 Ağustos'tan bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti. Pozitif atmosfer yeni işlem gününde Asya-Pasifik bölgesine de yansıdı.

ABD 10 YILLIK TAHVİL GETİRİSİ İSE BoE ADIMI SONRASI GERİLEDİ Çarşamba günü yüzde 4'ün üzerine çıkarak 2008 zirvesini gören ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise BoE adımı sonrası geriledi ve günü 21 baz puan düşüşle yüzde 3,74'te kapadı. Getiri yeni işlem gününde üç baz puan yükselişle yüzde 3,77 seviyesinde. Hisse ve tahvildeki olumlu atmosfere rağmen dolarda bu sabah toparlanma var. Gözlerin çevrildiği kurlardan dolar/yen yüzde 0,2 yükselişle 144,4'te. Offshore yuan ise dolar karşısında yüzde 0,3 zayıflıyor. Arz görünümünün sıkılaşmasıyla ralli yapan petrol fiyatları bu sabah geriliyor.

ABD, İNGİLTERE BÜTÇE PAKETİYLE İLGİLİ ENDİŞELİ İngiltere'de Liz Truss hükümetinin borçlanma ile finanse edilecek yeni mini bütçe paketi sonrası piyasalarda yaşanan çalkantılar Biden yönetimini endişelendirdi. Biden yönetimi, Liz Truss ve ekibinin dramatik vergi kesintileri öngören 45 milyar sterlinlik planından geri adım atmasını teşvik edecek yöntemler arıyor. ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri Truss hükümetine baskı oluşturmak için Uluslararası Para Fonu IMF ile birlikte çalıştığını iddia ediyor. Şimdilik ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den İngiltere hükümetinin planladığı politikalara yönelik bir açıklama gelmedi. Ancak ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo Truss'un yaklaşımının yanlış olduğunu belirtti.