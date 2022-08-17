ABD'de Salı günü açıklanan konut başlangıçları verisi 2021 başından bu yana en düşük seviyeye inerken, sanayi üretimi ise otomotiv desteğiyle toparlandı.

Ekonomik görünüme ve enflasyona ilişkin olumsuz beklentilere karşın Walmart ve Home Depot'nun açıkladığı güçlü satış gelirleri salı günü endekslerin sınırlı hareketlerle kapanmasını sağladı.

S&P 500 yüzde 0,19 yükselirken, Nasdaq 100 yüzde 0,23 kayıpla günü tamamladı.

ABD Borsaları yeni işlem gününde vadeli işlemlerde yatay seyrediyor. Asya'da ise hisse senedi endeksleri yükseliyor.

Yeni Zelanda'da merkez bankası beklentilere paralel şekilde 50 baz puan faiz artırırken, ülkenin para birimi değer kazandı.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 2,8150 seviyesinden işlem görüyor.