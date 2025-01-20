Küresel varlık yöneticileri ETF'lere odaklandı

Financial Times'ın haberine göre, ayrıntıları bilen kişilere göre, JPMorgan Asset Management, Fidelity International ve Janus Henderson gibi en büyük fon gruplarından bazıları bu yıl daha fazla aktif ETF piyasaya sürmeye hazırlanırken, Jupiter gibi diğerleri pazara ilk kez girmeyi planlıyor.

Abrdn dahil diğer şirketler, pazarın büyümesi beklentisiyle satış ekiplerini bu ürünleri satma konusunda "eğitimler" düzenlediler.

JPMorgan Asset Management'ın EMEA CEO'su Patrick Thomson, "Pek çok insanın dikkatini çeken [trend] aktif ETF'lerin gelişmesidir. Avrupa'da benimsenme oranı inanılmaz derecede hızlı" dedi.

Morningstar'a göre BlackRock ve Vanguard'ın hakim olduğu piyasada yönetilen varlık miktarı 13,8 milyon dolara ulaştı.

Aktif ETF'ler potansiyel olarak endeksi geçme şansı sunar çünkü fon yöneticileri belirli menkul kıymetleri seçip diğerlerini hariç tutabilir. Bazı aktif ETF'ler hala bir endeksi çok yakından takip ederken, diğerleri daha yüksek getiri elde etmek amacıyla daha fazla sapma gösterir.

JPMorgan dünya çapında 170 milyar dolarlık aktif ETF'ye sahipr ve Avrupa'daki en büyük sağlayıcı.