Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) uygulamakta olduğu gevşek para politikasından sorunsuz çıkışı başarabilecek durumda olduğunu belirten Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, ancak bunun kolay bir süreç olmayacağının bilincinde olduklarını da vurguladı.

Çıkış stratejisini tartışırken temel konunun faizleri nasıl yükseltileceği ve bilarçonun nasıl küçültüleceği olacağını belirten Kuroda, "BoJ büyük olasılıkla faiz artırımı ve bilanço daraltmayı birleştirecek. Çıkış stratejisi için zamanla ekonomiye, fiyatlara ve finansal gelişmelere bağlı olacak" diye konuştu.