Fed Başkanı Jerome Powell'ın FOMC toplantısı sonrasındaki basın toplantısında verdiği mesajlar dünyanın önde gelen bankalarının Fed faizinin ulaşacağı nihai seviye konusundaki tahminlerini yukarı yönlü revize etmelerine neden oldu.

TD Securities Fed'in faiz oranını getireceği nihai seviyeye yönelik tahminini yüzde 4,75-5,0'dan 5,00-5,25'e yükseltti. Kurum, 13-14 Aralık'ta yapılacak toplantıda faizin 50 baz puan artırılacağını tahmin etti.

Nomura ekonomistleri de nihai faiz oranı için beklentilerini 25 baz puan yükselterek yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkardılar ve Aralık toplantısı için 50 baz puan faiz artırımı öngördüler.

BofA stratejistleri gelecek yılın ilk çeyreğinde Fed faizinin yüzde 4,75-5,0'a ulaşacağını öngörerek Aralık toplantısı için 50 baz puanlık artırım tahmin ettiler. Barclays de nihai faiz oranı için beklentisini yüzde 5,00-5,25 olarak ortaya koydu.