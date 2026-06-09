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Kuveyt’ten kritik petrol hamlesi: İran gerilimine rağmen Asya’ya milyonlarca varillik satış teklifi

Kuveyt, İran ile yaşanan gerilimin ardından ilk kez Asyalı rafinerilere ham petrol satış teklifi sunarak enerji piyasalarına önemli bir mesaj verdi. Çin ve Güney Kore’ye yönelik en az 4 milyon varillik teklif, Hürmüz Boğazı’na ilişkin endişelere rağmen Basra Körfezi’nden petrol akışının sürdüğünü gösterdi.

Oluşturma Tarihi 09 Haziran 2026 15:21

Kuveyt, İran ile yaşanan gerilimin başlamasından bu yana ilk kez Asya pazarına ham petrol satışı için harekete geçti.

Ülkenin devlet enerji şirketi Kuwait Petroleum Corp. (KPC), Kuveyt'in başlıca ihracat kalitesindeki en az 4 milyon varil ham petrolü Çin ve Güney Kore'deki rafinerilere teklif etti.

Söz konusu satış girişimi, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarını tehdit etmesine rağmen, Basra Körfezi'ndeki üretici ülkelerden petrol akışının sürdüğüne işaret eden önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Kuveyt'in bu adımının bölgedeki enerji ticaretinin devam ettiğini ve Asya pazarındaki talebin karşılanmasına yönelik güven mesajı verdiğini belirtiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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