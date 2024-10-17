Lagarde: Avrupa zorlukları bir fırsat olarak kullanmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'a göre Avrupa, giderek parçalanan dünya düzeni ve jeopolitik çatışmaların yarattığı zorlukları iç pazarının temellerini güçlendirmek için bir fırsat olarak kullanmalı.

Bloomberg News'un haberine göre, Ljubljana'da bir konuşma yapan Lagarde, açık bir ekonomi olarak kıtanın değişimin olumsuz etkilerine diğerlerinden daha fazla maruz kaldığını söyledi.

Lagarde, "Daha az elverişli bir küresel ekonomi bizi iç pazarımızı tamamlamaya itebilir. Daha şiddetli dış rekabet bizi yeni teknolojiler geliştirmeye teşvik edebilir. Daha değişken jeopolitik koşullar bizi daha fazla enerji güvenliği sağlamaya ve tedarik zincirlerimizde kendi kendimize yetmeye itebilir" dedi.

Bu açıklamalar, ECB'nin büyük olasılıkla bu yıl üçüncü kez faiz oranlarını düşüreceği bir Yönetim Konseyi kararının arifesinde geldi. Euro bölgesi ekonomisi zorlanıyor ve enflasyon merkez bankasının hedefinin altına düştü.