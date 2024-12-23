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Lagarde'dan enflasyon için olumlu açıklama

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde orta vadeli hedefleri olan yüzde 2'ye getirdiklerini ilan edebilecekleri aşamaya çok yaklaştıklarını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2024 08:53

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyon hakkında olumlu konuştu.

Financial Times'tan Martin Wolf'a konuşan Lagarde, "Bunu biraz çekinceyle söylüyorum çünkü hala hizmetler konusunda çok dikkatli olmamız gerektiğine inanıyorum. Bildiğiniz gibi enflasyon, elimizdeki son rakam yüzde 2,2. Ancak hizmetler hala 3,9 ve fazla değişmiyor. Yaklaşık 4 civarında seyrediyor. Şimdi biraz düşüyor. Elimizdeki bazı temel enflasyon rakamları ve ölçümleri de doğru aşağı yönlü hareket etmektedir. Ancak üç konuda temkinli ve dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Fiyat artışları ile ücret artışları arasında bir gecikme süresi olduğunu belirten Lagarde, "Sanırım ücretlerin fiyatları yakaladığı bu sürecin sonuna yaklaşıyoruz. Avrupa'nın yedi kilit ülkesindeki toplu iş sözleşmesi okumalarını bir araya getiren ve toplu iş sözleşmelerinin ne kadar uzun olduğuna bağlı olarak önümüzdeki bir, iki veya üç yıl içinde ücretlerin nereye gideceğine dair bize işaretler veren ücret izleyici adı verilen harika bir aracımız var. Ancak, hedeflerimizle tutarlı bir şekilde yarışmaya devam edeceklerine dair işaretler de rahatlatıcı" diye konuştu.

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