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Lagarde’dan enflasyon uyarısı: ECB 'ikinci dalga etkiler' görülmeye başladı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enerji fiyatlarındaki artışların artık ekonominin farklı alanlarına da yayıldığını ve dolaylı enflasyon etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 15 Haziran 2026 09:56

Fransa merkezli France Culture'a konuşan Lagarde, "Enflasyonun ikincil etkilerini son haftalarda neredeyse her yerde görmeye başladık" ifadelerini kullandı.

AMB, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını yukarı çekmesiyle birlikte geçen hafta 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımı yapmıştı. Kurulun, Temmuz ayında yapılacak toplantıda yeni bir faiz artışını da gündemine alabileceği belirtiliyor. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel gibi bazı yetkililer ise, İran'daki çatışmalar sona erse bile fiyat baskılarının bir süre daha devam edebileceğini öngörüyor.

Artan borçlanma maliyetleri ise bazı AMB çevrelerinde ekonomik büyüme üzerindeki olası baskılar nedeniyle endişe yaratıyor.

Lagarde, özellikle Fransa'dan gelen "faiz artışları büyümeyi zayıflatır" yönündeki eleştirileri anladığını belirterek, enflasyonla mücadeleden geri adım atamayacaklarını vurguladı. "Enflasyon kontrolden çıkarsa onu yeniden dizginlemek çok daha zor ve maliyetli olur. Uzun vadede yüksek enflasyon ne tüketiciler ne de işletmeler için kabul edilebilir. Bu durumda görevimi yerine getirmemiş olurum" dedi.

AMB Başkanı ayrıca, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik geçici bir anlaşmaya vardığı yönündeki açıklamanın ardından da değerlendirmelerde bulundu. Bu gelişmenin doğrulanması halinde olumlu karşılanacağını ifade eden Lagarde, bunun özellikle deniz trafiğinin yeniden açılması ve mayınların temizlenmesi açısından önemli olacağını söyledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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