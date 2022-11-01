Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, faiz artırımlarının tepe noktasının enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine dönmesini sağlaması gerektiğini söyledi.

Letonya merkezli Delfi Bisness internet sitesini yaptığı açıklamada, faizde nihai oran, tepe noktası konusunda spesifik bir seviye vermekten kaçınan Lagarde, "Gidilecek yer net ve oraya henüz ulaşmadık" dedi.

Euro Bölgesi'nde bir resesyon olasılığının arttığının bilincinde olduklarını ancak enflasyonu düşürmek için adım atmamanın tehlikeleri bulunduğunu anlatan Lagarde, "Euro Bölgesi genelinde enflasyon hala çok yüksek. Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek seviyede kalır ise, ekonominin geneline yayılması riski o kadar büyük olur. Sonra tüketiciler ve işletmeler gelecek için daha yüksek enflasyon beklemeye başlarlar. Bu tehlikeli" diye konuştu.