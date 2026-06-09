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LNG fiyatlarında 3 yılın zirvesi beklentisi: Morgan Stanley’den yüzde 30 artış tahmini!

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasında fiyatların yeniden yükseliş trendine girebileceği yönündeki beklentiler güçleniyor. Morgan Stanley, özellikle Asya’da artan sıcaklıkların tetiklediği enerji talebi ve Avrupa’nın kış öncesi stoklarını yenileme zorunluluğunun fiyatları yukarı çekebileceğini öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 09 Haziran 2026 09:38

Morgan Stanley, LNG fiyatlarının yılın ikinci yarısında yüzde 30'un üzerinde artış potansiyeline sahip olduğunu ve bu durumun fiyatları son üç yılın en yüksek seviyelerine taşıyabileceğini belirtti.

25 DOLAR SEVİYESİ GÜNDEMDE

Morgan Stanley'nin raporuna göre, Asya referans LNG fiyatlarının üçüncü ve dördüncü çeyrekte milyon İngiliz ısı birimi (MMBtu) başına 25 dolar seviyesine ulaşması mümkün görülüyor. Bu beklenti, vadeli işlem piyasasındaki eğilimlere göre güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Söz konusu fiyat seviyeleri en son 2023'ün başında, Avrupa'nın Rusya'dan gelen boru hattı gazındaki düşüşü telafi etmeye çalıştığı dönemde görülmüştü.

TALEBİ ASYA VE AVRUPA DESTEKLİYOR

Raporda, Hindistan ve Çin gibi büyük tüketici ülkelerde enerji talebinin yeniden artış eğilimine girdiği, Avrupa'da ise yaklaşan kış sezonu öncesi gaz stoklarının hızla yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

Analistler, mart ve nisan aylarında küresel ithalatta yaşanan sert düşüşlerin arz tarafındaki kayıpların bir bölümünü dengelediğini, ancak yaz aylarında artan sıcaklıklar ve depolama ihtiyacının talebi yeniden yukarı çektiğini ifade etti.

ARZ TARAFINDA KISMİ DENGELEME

Morgan Stanley ayrıca Basra Körfezi kaynaklı arz kesintilerinin büyük ölçüde diğer üretim bölgeleri tarafından telafi edildiğini belirtti. Kuzey Amerika'daki yeni üretim kapasitesi ve bazı tesislerin yüksek kapasitede çalışması, küresel arz dengesini destekledi.

Bu kapsamda mayıs ayında küresel LNG arzının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yalnızca yaklaşık 1 milyon ton daha düşük seviyede kaldığı kaydedildi.

Banka ayrıca Asya'da haziran ve temmuz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini, bunun da enerji talebini canlı tutabileceğini öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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