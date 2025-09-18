CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Los Angeles Limanı'nda ağustosta kargo hacmi yüksek kaldı

Los Angeles Limanı'nda ağustosta kargo hacmi yüksek kaldı

Los Angeles Limanı, Temmuz ayındaki rekorların ardından Ağustos ayında da güçlü kargo hacmiyle dikkat çekti.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2025 09:06

Liman, perakendecilerin ve üreticilerin hem tatil dönemi taleplerini karşılamak hem de olası ticaret politikası değişikliklerine hazırlanmak amacıyla ürünleri erken sevketmesiyle geçen yılki seviyelere yakın bir performans sergiledi.

ABD'nin Çin ile en fazla deniz ticareti gerçekleştirdiği deniz taşımacılığı noktası olan Liman, geçen yılın güçlü performansına yakın bir hacimle 958.355 TEU işledi.

Los Angeles Limanı İcra Direktörü Gene Seroka, "Los Angeles Limanı, Temmuz ve Ağustos aylarında toplamda neredeyse 2 milyon konteyner taşıdı. Bu, Batı Yarımküre'deki herhangi bir liman için en iyi iki aylık dönemdir. Perakendeciler ve üreticiler, hem tatil talebinin önüne geçmek hem de ticaret politikalarındaki olası değişimlere karşı önlem almak amacıyla malları erken getirmeye devam ettiler." dedi.

Ağustos 2025'teki yüklü ithalatlar, geçen yıla göre %1 daha az olarak 504.514 TEU olarak gerçekleşti. Yüklü ihracatlar ise %5'lik bir iyileşme ile 127.379 TEU olarak kaydedildi. Liman, geçen yıla göre %1 daha az olmak üzere 326.462 boş konteyner birimini işledi.

2025 yılının ilk 8 ayı itibarıyla Los Angeles Limanı, 2024 yılının aynı dönemine göre %4,5 daha fazla olmak üzere 6.934.004 TEU işlem gerçekleştirdi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor 16 Eylül 2025 13:31
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuzda arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı 16 Eylül 2025 13:24
Ford, Köln’deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor 16 Eylül 2025 13:04
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 16 Eylül 2025 09:45
Trump’ın Fed üyesi Cook’u görevden alma girişimi engellendi Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimi engellendi 16 Eylül 2025 09:03
Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti 16 Eylül 2025 08:59
ABD’de Miran’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı 16 Eylül 2025 08:57
Google İngiltere’ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak Google İngiltere'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak 16 Eylül 2025 08:55
Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi 15 Eylül 2025 16:56
New York Fed imalat endeksi geriledi New York Fed imalat endeksi geriledi 15 Eylül 2025 16:25
Ifo analizi: Almanya’nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var Ifo analizi: Almanya'nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var 15 Eylül 2025 16:02
Çin’in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor Çin'in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor 15 Eylül 2025 15:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler