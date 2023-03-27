Dünyanın önde gelen konteyner taşımacılığı şirketlerinden AP Moller-Maersk CEO'su Vincent Clerc, Çin'in ekonomik toparlanmasının beklenenden daha zayıf olduğu uyarısında bulundu.

Financial Times'a konuşan Clerc, Çin ekonomisinde ticaret hacimlerinin ABD öncülüğündeki "Çin ile bağları kesme, zayıflatma" çabalarının yarattığı negatif etkiye rağmen dayanıklı olmaya devam ettiğini de vurguladı.

"Yıla başladığımızda, Çin ekonomisinin COVID sonrasında yeniden açılmasıyla gerçekten güçlü bir toparlanma görmeyi bekliyorduk" diye konuşan Clerc, "Arcak bunu henüz görmediğimizi düşünüyorum. Çin'de tüketici talebi yaşananlardan biraz fazla sersemlemiş durumda, şu an bir bolca para harcama havası yok" dedi.

Clerck konuşmasında ayrıca, küresel ticaretin Avrupa ve ABD'de ithalatçıların geçen yıl oluşturdukları aşırı stokları bu yıl eritmeleri ile birlikte daha "normal" seviyelere dönmelerini beklediklerini de vurguladı.