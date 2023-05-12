Malezya Merkez Bankası(BNM) tarafından açıklanan verilere göre, Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti GSYH artış hızının yüzde 4,8 olacağı yönündeydi.

BNM, bu yıl sağlam iç piyasa desteğiyle yüzde 4,0-5,0 arasında büyüme beklediğini açıkladı.

Bir önceki çeyrek dönemle karşılaştırıldığında GSYH büyümesi yüzde 0,9 oldu.

İmalat sektöründe büyüme yıllık yüzde 3,2 olurken, hizmet sektöründe yüzde 7,3 olarak gerçekleşti. Madencilik sektörü yüzde 2,4, tarım sektörünü yüzde 0,9 büyüme gösterdi.