Avrupa Birliği'nin tarımsal servisi MARS, Rusya'nın buğday üretiminin 2022 yılında yeni bir rekor kıracağını tahmin ederken, mısır üretimi için beklentisini düşürdü.

MARS, Rusya'nın buğday üretimi için beklentisini Haziran ayında açıkladığı 88 milyon tondan 95 milyon tona yükseltti. Bu, üretimde geçen yıla göre yüzde 25 artış anlamına geliyor.

Kuraklık nedeniyle mısır üretiminin ise düşeceğini tahmin eden MARS, mısır üretim tahminini 16,7 milyon tondan 16,4 milyon tona çekti. Mısır üretiminde geçen yıla göre yüzde 6 artış olması bekleniyor.

Mars, Rusya'nın arpa üretimi için beklentisini de 19,7 milyon tondan 21,7 milyon tona çıkardı. Üretim geçen yılın yüzde 18 üzerinde gerçekleşecek.