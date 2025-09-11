CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Meksika, anlaşmasız ülkelerden otomobil ithalatına yüzde 50 vergi planlıyor

Meksika, anlaşmasız ülkelerden otomobil ithalatına yüzde 50 vergi planlıyor

Meksika, yerel sanayiyi ve istihdamı korumak amacıyla kapsamlı bir reformun parçası olarak, Çin ve diğer Asya ülkelerinden ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini mevcut yüzde 20'den yüzde 50'ye çıkarmayı planladığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2025 11:51

Gümrük vergileri, Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya ve Türkiye dahil olmak üzere Meksika ile ticaret anlaşması olmayan ülkeleri hedef alıyor. Çin Perşembe günü buna tepki göstererek işbirliği çağrısında bulundu ve ticari çıkarlarını savunacağı uyarısında bulundu.

52 milyar dolarlık ithalatı etkileyen bu karar, çelik, oyuncak, motosiklet ve tekstil ürünlerine de yeni vergiler getirilmesini içeriyor.

Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, gümrük vergilerinin haksız fiyatlandırmaya, özellikle de "referans fiyatların altında" pazara giren Çin otomobillerine karşı koymak amacıyla uygulandığını söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü sınırları içinde kalan bu önlemlerin yine de kongrenin onayı gerekiyor.

İş koruma olarak çerçevelendirilse de (325.000 imalat pozisyonunun risk altında olduğu bildiriliyor), analistler bu adımın ABD'nin baskısına da yanıt verdiğini söylüyor. CSIS'ten Mariana Campero, "ABD, Çin'in Meksika'yı arka kapı olarak kullanmasına izin vermeyecek" dedi.

Gümrük vergileri, Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya ve Türkiye dahil olmak üzere Meksika ile ticaret anlaşması olmayan ülkeleri hedef alıyor. Çin Perşembe günü buna tepki göstererek işbirliği çağrısında bulundu ve ticari çıkarlarını savunacağı uyarısında bulundu.

Meksika'nın gelecek yıl ABD ve Kanada ile olan serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesi öncesinde, analistler bu hamlenin Washington'u memnun ederken Meksika'nın başarılı sanayi tabanını korumak için bir denge çabası olduğunu söylüyor.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı güne yükselişle başladı Altının gramı güne yükselişle başladı 09 Eylül 2025 10:29
Goldman Sachs: Fed’in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok Goldman Sachs: Fed'in acil şekilde faiz indirmesine ihtiyaç yok 09 Eylül 2025 09:14
İngiltere’de perakende satışlar hızlı arttı İngiltere'de perakende satışlar hızlı arttı 09 Eylül 2025 09:12
Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek Japonya: ABD ile ticaret dengesizliğini düzeltmek için çalışmalar sürdürülecek 09 Eylül 2025 09:10
BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki BRICS ülkelerinden artan gümrük vergilerine ortak tepki 09 Eylül 2025 08:46
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 08 Eylül 2025 16:54
Çin’in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı Çin'in ham petrol ithalatı yüzde 4,8 arttı 08 Eylül 2025 13:58
UAEA: İran’la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi UAEA: İran'la yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildi 08 Eylül 2025 13:08
Ağustos’ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Ağustos'ta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu 08 Eylül 2025 10:38
ABD: Rusya’ya yönelik ’baskıyı’ artırmaya hazırız ABD: Rusya'ya yönelik 'baskıyı' artırmaya hazırız 08 Eylül 2025 10:13
Çin’de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı Çin'de ihracat ve ithalattaki artış yavaşladı 08 Eylül 2025 10:08
Çin’in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri ağustosta 3 trilyon 322 milyar dolara ulaştı 07 Eylül 2025 15:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler