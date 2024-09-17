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Merkez bankalarının dijital para birimi hazırlıklarında ivme artıyor

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, merkez bankalarının dijital para birimi hazırlıklarında ivme beklediklerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024 08:43

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council, küresel ekonominin %98'ini temsil eden toplam 134 ülkenin şu anda para birimlerinin dijital versiyonlarını araştırmakta olduklarını; neredeyse yarısının ileri bir aşamada ve Çin, Bahamalar ve Nijerya gibi öncü ülkelerin ise kullanımda bir artış görmeye başladıklarını bildirdi.

Atlantic Council tarafından yayınlanan bir araştırma, tüm G20 ülkelerinin şu anda merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC'ler) incelediğini ve toplamda 44 ülkenin bunları pilot olarak kullandığını gösterdi.

Atlantik Konseyi'nden Josh Lipsky ve Ananya Kumar, bu yıl en dikkat çekici gelişmelerden birinin, CBDC'leri halihazırda başlatmış olan üç ülke olan Bahamalar, Jamaika ve Nijerya'daki büyük artış olduğunu söyledi.

Yetkililere göre, dünyanın en büyük pilot programını yürüten Çin'de de e-CNY'nin kullanımı neredeyse dört kat artarak 7 trilyon yuan işlem hacmine ulaştı.

Lipsky, "CBDC'leri başlatan ülkelerde kullanımın düşük olduğuna ya da hiç olmadığına dair bir söylem vardı, ancak son aylarda gerçek bir alım gördük. Benim tahminim PBOC'nin (Çin Merkez Bankası) bundan bir yıl sonra tam lansmana yakın olacağı yönünde" dedi.

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