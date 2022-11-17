Temel metal fiyatlarının çoğu, doların güçlenmesi ve ABD'de faiz artırımına ara verme umutlarının azalmasıyla geriledi.

ABD'de perakende verilerinin enflasyonun gerilediğine dair şüphe uyandırması ve Fed'in daha fazla faiz artışına gidebileceği beklentisi ile dolar güçlendi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.13'te %1,2 düşüşle 8.194,50 dolar/tona geriledi. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Aralık vadeli bakır, %0,9 düşüşle 66.070 yuan/tondan (9.262,45 dolar) işlem gördü.

LME'de kurşun %1, kalay %2,1, çinko %0,6 ve alüminyum %0,1 düştü.

ShFE'de nikel %3,9 geriledi.