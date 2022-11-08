Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da bulunan BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, anlaşmayı Twitter hesabından duyurdu.

Mısır'da en büyük rüzgar enerjisi projelerinden birini öngören anlaşmanın iki ülke arasında imzalandığını aktaran Bin Zayid, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile söz konusu anlaşmanın imza törenine katıldıklarını belirtti.

Bin Zayid, sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirme ve yenilenebilir enerji girişimlerini hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Mısır, ürettiği yıllık 64 milyar metreküp doğal gazın çoğunu kendisi tüketiyor. Kahire yönetimi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yerli tüketimi azaltarak doğal gaz ihracatını artırmayı hedefliyor.