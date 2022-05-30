Covid-19 ile ilişkili aksaklıklar, gayrimenkul sektöründe sıkıntılar ve artan jeopolitik gerilimlerin Çin'in büyümesini yavaşlatacağını savunan Goldman Sachs, 2022 yılı için GSYH büyüme beklentisini yüzde 5,2'den yüzde 4,5'e indirdi. Ancak Moody's 2023 yılında büyümenin yüzde 5,3 seviyesine toparlanacağını da tahmin etti.

Moody's Başkan Yardımcısı Lillian Li yaptığı değerlendirmede, "Sabit varlık yatırımlarında yılın iktinci yarısında bir toparlanma bekliyoruz, talepte normalleşme ve zayıf kur ihracatta büyümeyi destekleyecek. Ancak tüketim, ancak virüs endişeleri azalır ve tedbirler gevşelitir ise güçlenir" ifadelerini kullandı.

Moody's, Çin'de politika yapıcıların tedbirlerinin büyümeyi ve piyasa güvenini desteklenmeye odaklandığını, ancak bunların ihtiyatlı ve ılımlı olacaklarını da öngördü.