Moody's Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Çin'de COVID-19 salgınına karşı uygulanan kapatma tedbirlerinin arz şoklarını artırdığına ve enflasyonu ateşlediğine işaret ederek 2022 ve 2023 tahminlerini düşürdü.

Gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini Mart ayında açıkladığı yüzde 3,2'den yüzde 2,6'ya çeken Moody's, gelişmekte olan ekonomiler için de büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e indirdi.

Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Madhavi Bokil yaptığı değerlendirmede, "Rusya hariç olmak üzere, 2022 veya 2023'te herhangi bir G20 üyesinde resesyon beklemiyoruz. Hala, ekonomik görünümü baltalayabilecek çok sayıda risk var. Bunlar arasında emtia fiyatlarındai ek yukarı yönlü baskı, tedarik zinciri bozulmalarının daha uzun süre devam etmesi veya Çin ekonomisinde beklenenden daha büyük bir yavaşlama var" dedi.