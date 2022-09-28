Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, İngiliz hükümetinin finansmanını sağlamadan vergi indirimi planlamasının daha büyük bütçe açıklarına ve daha yüksek faiz oranlarına yol açacağını, ülkenin kredibilitesini tehdit ettiğini bildirdi.

Fonlama kaynağı belirlenmemiş büyük vergi indirimlerinin "kredi negatif" bir gelişme olduğunu belirten Moody's, böyle durumların artan borçlanma maliyetleri, zayıf büyüme görünümü ve akut kamu harcama baskısı ile ülkeyi yapısal olarak daha yüksek açıklar ile karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Moody's, "Hükümetin mali stratejisinin kredibilitesi konusunda piyasa ehdişelerinden kaynaklanan güven şoku yapısal olarak daha yüksek fonlama maliyetleri ile sohlanır ve bu durum İngiltere'nin borç ödeyebilirliğini kalıcı şekilde zayıflatabilir" dedi.

Borçla finanse edilen mali teşvilerin sadece hali hazırda yüksek olan enflasyonu artıracağını savunan Moody's, bu durumu BoE'nin daha agresif sıkılaştırma yapmasını teşvik edebileceğini de vurguladı.