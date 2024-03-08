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Moody's Mısır'ın görünümünü negatiften pozitife yükseltti

Moody's Mısır'ın kredi görünümüne ilişkin revizeye gitti. Kuruluş, ülkenin görünümünü negatiften pozitife yükseltti.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 09:21

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 09:21

Moody's Mısır'ın kredi görünümü, ülkenin IMF ve iki taraflı kreditörlerden yeni finansman sağlamasıyla birlikte, pozitife yükseltti.

Moody's Investors Service, Mısır'ın görünümünü negatiften pozitife yükseltirken Caa1 olan kredi notunu da teyit etti.

Moody's analisti Elisa Parisi-Capone yaptığı açıklamada,"Görünümün pozitife yükseltilmesi, geçtiğimiz hafta açıklanan önemli resmi ve iki taraflı desteği ve devam ettirilmesi halinde makroekonomik yeniden dengelenmeyi destekleyecek belirgin politika adımlarını yansıttı" dedi.

Parisi-Capone ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ve Mısır'ın dış finansman açığını Haziran 2026'ya kadar kapatması beklenen büyük yatırımın aşağı yönlü riskleri "önemli ölçüde" azalttığına işaret etti. Mısır'ın para birimini devalüe etme ve faiz oranlarını yükseltme kararının da IMF programının sürdürülmesine yardımcı olacağını savundu.

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