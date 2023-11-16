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Moodys'in ardından Fitch de ABD'de bölgesel bankacılık sektörü için uyarıda bulundu

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de bölgesel bankaların 2024 yılında da zorluklarla karşılaşacaklarını, ölçeği yetersiz olan veya ticari kredi büyümesine odaklanan bankaların orantısız bir şekilde baskı altında kalacaklarını söyledi.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 09:41

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 09:41

Fitch yaptığı açıklamada, "Ölçekten yoksun bölgesel bankalar, maliyet tabanlarını azaltmak ve kredi kompozisyonunu optimize etmek için orantısız bir şekilde baskı altında kalacaklar ve bunun derecelendirme boşluklarını azaltacağını, daha büyük oyuncuları pazar payı kazanmaya devam etmek için nispeten iyi bir konumda bırakacağını öngörüyoruz" dedi.

Para politikasının anlamlı bir şekilde gevşetilmesindeki gecikmenin muhtemelen "mevduatlar için sürekli rekabet" ve "inatçı bir şekilde zayıf kredi büyümesi" anlamına geleceğini savunan Fitch, ticari kredi büyümesine odaklanan büyük bölgesel bankaların en zayıf kredi talebini gördüğünü ve bazı durumlarda yıllık bazda çift haneli düşüşlere ulaştığını da belirtti.

Fitch'in uyarısı, Moody's'in geçen hafta bankacılık sektörünün henüz tehlikeyi atlatamadığını ve bankaların faiz hareketlerini yeterince öngörememesi halinde yeniden enflasyon riski bulunduğunu söylemesinin ardından geldi.

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