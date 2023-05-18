Morgan Stanley ekonomistleri, Çin'in tüketiminde toparlanmanın ücret artışlarının, özellikle hizmet sektöründe, desteğiyle bu yıl genişleyebileceğine işaret ettiler.

Bununla birlikte sabit varlık yatırımlarında büyümenin yavaşlamasının yatırımlarda büyümenin daha da kötüleşmesi riskini artırdığına işaret eden ekonomistler, Çin için 2023 büyüme tahminini yüzde 5,7'de tuttular.

Ancak ekonomistler, büyüme görünümünü kötüleşmesi halinde bir politika yanıtının tetiklenebileceğini, bu yanıtın altyapı harcamalarının politika bankaları tarafından desteklenmesi ve gayrimenkul konusunda daha güçlü gevşeme duruşu ortaya konması biçiminde olabileceğini vurguladı.