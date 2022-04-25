Özellikle bu yılın ikinci yarısında ekonomik büyümede anlamlı bir yavaşlama görüleceğini savunan Morgan Stanley, Euro Bölgesi için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye indirdi.

Euro Bölgesi ekonomisinin dayanıklı olduğunu kanıtladığını ancak Rusya'dan enerji akışında olası aksamanın ve Çin'in COVID-19 tedbirlerinin tedarik zincirlerinde yol açtığı bozulmaların Euro Bölgesi'nde büyümeye negatif yansıyacağını savunan Morgan Stanley, 2023 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,3'e düşürdü.

Morgan Stanley yayınladığı yatırımcı notunda, "Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin dayanıklılığına rağmen, jeopolitik ters rüzgarların etkisinin yılın ikinci yarısında daha kayda değer olacağını düşünüyoruz" dedi.