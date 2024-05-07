CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Morgan Stanley'den ABD devlet tahvilleri önerisi

Morgan Stanley'den ABD devlet tahvilleri önerisi

Morgan Stanley stratejistleri yatırımcıları ABD devlet tahvillerine yatırım yapmaya çağırdı.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 07 Mayıs 2024 08:47

Morgan Stanley stratejistleri, bu yılın en kötü aylık düşüşünün hemen ardından yatırımcıları ABD devlet tahvillerine yatırım yapmaya çağırdı.

Aralarında Matthew Hornbach, James Lord ve Andrew Watrous'un da bulunduğu stratejistler, "Ekonomi kötüye gitmese bile, enflasyon verileri daha yüksek faizlere inananları hayal kırıklığına uğratacağından tahvil getirileri yine de dramatik bir şekilde düşebilir. Tahvil alın" tavsiyesinde bulundu.

Çekirdek PCE enflasyonunun hem üç hem de altı aylık yıllıklandırılmış oranlarında hızlı bir yavaşlama beklendiğine işaret eden stratejistler, bunun "yılsonuna kadar yatırımcıların gözünü açması gerektiğini" yazdı.

Morgan Stanley stratejistleri, İşgücü İstatistikleri Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu'nun yılın başında açıkladığı enflasyon verilerinin "enflasyondaki mevsimsel yükselişi" hesaba katmadığını, yatırımcıları olması gerekenden daha yüksek bir enflasyon fiyatlaması konusunda kandırdığını ve yılbaşından bu yana tahvil piyasasındaki satışları körüklediğini söyledi.

Firma, artık mevsimselliğin varlığının istihdam maliyetleri ölçümlerinde de görüldüğünü ve pandemi sonrası dönemde varlığının daha da kötüleştiğini söylüyor.

Stratejistler, geçmişte mevsimsellik kalıntısının varlığının gelecekte de varlığını garanti etmediğini kabul etmekle birlikte, pek çok fiyat ölçütünde güçlenen varlığının "yatırımcıların önümüzdeki yıl da bu modelin devam edeceğine dair güven kazanmaları için affedilecekleri" anlamına geldiğini belirttiler.

İlginizi Çekebilir
Yellen: Temel göstergeler enflasyonun yavaşladığına işaret ediyor Yellen: Temel göstergeler enflasyonun yavaşladığına işaret ediyor 06 Mayıs 2024 08:54
Fed üyesi Williams: Yüzde 2 enflasyon hedefi gerekli Fed üyesi Williams: Yüzde 2 enflasyon hedefi gerekli 06 Mayıs 2024 08:52
Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Fed %2’lik enflasyon hedefinden vazgeçmeli Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Fed %2'lik enflasyon hedefinden vazgeçmeli 06 Mayıs 2024 08:46
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 06 Mayıs 2024 13:19
Kakao fiyatlarında tüm zamanların en hızlı düşüşü Kakao fiyatlarında tüm zamanların en hızlı düşüşü 05 Mayıs 2024 11:56
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT çakıldı! 13 bin bayi akaryakıt fiyatları listelerini güncelleyecek BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT çakıldı! 13 bin bayi akaryakıt fiyatları listelerini güncelleyecek 05 Mayıs 2024 10:21
Küresel piyasalar BoE’nin faiz kararına odaklandı Küresel piyasalar BoE'nin faiz kararına odaklandı 04 Mayıs 2024 11:28
Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerine çevrildi 06 Mayıs 2024 09:25
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 04 Mayıs 2024 10:21
ABD verileri sonrası piyasalarda oynaklık arttı ABD verileri sonrası piyasalarda oynaklık arttı 03 Mayıs 2024 17:10
ABD’de işsizlik oranı yüzde 3,9’a çıktı ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,9'a çıktı 03 Mayıs 2024 15:39
Yabancıların DİBS stoku son 2 yılın zirvesine çıktı Yabancıların DİBS stoku son 2 yılın zirvesine çıktı 03 Mayıs 2024 15:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,26
%0,0255
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
995,68
%-0,4323
EURO
994,11
%-0,5893
DOLAR
1.241,84
%24,1841
ALTIN
1.035,45
%3,5446
BORSA
1.103,13
%10,3129
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.315,49
%31,5489
ALTIN
1.067,40
%6,7395
BORSA
1.130,93
%13,0933
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.222,48
%122,2479
ALTIN
2.333,03
%133,3027
BORSA
1.747,60
%74,7597
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler