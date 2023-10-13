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Hong Kong için toparlanma öngörüsünden vazgeçildi

Morgan Stanley, Hong Kong'da konut fiyatlarının bu yıl toparlanacağına dair "fazla iyimser" çağrısından vazgeçti.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 09:29

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 09:29

Analistler Praveen Choudhary ve Jeffrey Mak'ın hazırladıkları rapora göre, Morgan Stanley Asya'nın finans merkezi olan Hong Kong'da konut fiyatlarının 2023 yılında %3 düşmesini bekliyor. 2022'de fiyatlar %16 düşmüştü.

Morgan Stanley, 2024 yılı için ortalama satış fiyatlarında %5 ila %10 arasında bir düşüş daha öngör ve bu durumdan, satın alınabilirliğin azalması, arazi arzındaki artış, maliyetlerin geliri aştığı negatif kira taşıması ve hisse senedi piyasasının üst üste dördüncü yıllık düşüşe doğru ilerlediği bir ortamda duyarlılığın zayıflamasını sorumlu tuttu.

Centaline Property Agency Ltd'nin verilerine göre, yükselen faiz oranları şehrin konut piyasasını şimdiden etkilemeye başladı ve ikinci el emlak değerleri 2021'deki zirve noktasından %18 düştü.

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