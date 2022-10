Ünlü girişimci Elon Musk, savaşın başında Ukrayna ordusunun ve halkının iletişimini sürdürebilmesi için sunduğu Starlink desteği konusunda açıklama yaptı. Musk, "Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz" dedi.

Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya verilen Starlink hizmetinin ücretsiz olarak süreceğini ifade ederek, "Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz" dedi.

UKRAYNA'YA STARLINK HİZMETİ SUNMUŞTU

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna'ya sundu. Geçtiğimiz günlerde söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve 'belirsiz bir süre' için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istedi. ABD, söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we'll just keep funding Ukraine govt for free