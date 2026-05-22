Mutlak butlan kararı sonrası swap faizleri yükseldi: Piyasada faiz artışı beklentisi güçlendi

CHP yönetimine ilişkin mutlak butlan kararının ardından piyasalarda faiz artışı beklentileri yeniden öne çıktı. Karar sonrası swap piyasalarında dikkat çeken yükselişler yaşanırken, yatırımcıların para politikasında ek sıkılaşma ihtimalini fiyatladığı görüldü.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 10:56

Gecelik swap faizi 850 baz puanlık artışla yüzde 43 seviyesine yükselirken, aylık swap faizi de yüzde 37'den yüzde 47'ye çıktı. Türk lirası üç aylık gecelik endeks swapı ise 22 Mayıs itibarıyla önceki güne göre 90 baz puan artarak yüzde 42,75 seviyesine ulaştı.

ABD-İsrail savaşı öncesinde yüzde 38'in altını test eden swap göstergeleri, savaşın yarattığı enflasyon baskısıyla birlikte yukarı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Piyasalarda, artan jeopolitik risklerin enflasyon ve para politikası üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.

Savaş sonrası yayımlanan ilk enflasyon raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, TCMB Başkanı Fatih Karahan tüm politika seçeneklerinin masada olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası ekonomi yönetimi de harekete geçti. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplantıda, finansal piyasalardaki son gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların sağlıklı ve kesintisiz işleyişi için atılabilecek adımların değerlendirileceği belirtildi.

Kararın ardından Türkiye'nin risk primi de yükseliş gösterdi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi yaklaşık 20 baz puan artarak 261 baz puana çıktı ve yeniden nisan ayındaki seviyelere ulaştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

