CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Navlun fiyatlarında düşüş sürüyor

Navlun fiyatlarında düşüş sürüyor

Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş üst üste beşinci haftada da artarak devam etti.

Oluşturma Tarihi 01 Mart 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 01 Mart 2024 08:49

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 29 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 5 daha azaldı. Endeks önceki hafta yüzde 2 düşüş göstermişti.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 659 dolardan 3 bin 493 dolara indi.

Böylece 5 hafta önce 3 bin 964 dolar seviyesinden başlayan düşüş yüzde 11,9'a ulaştı.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 88 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 553 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 694 doların 859 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 7 düşerken, Rotterdam-Shanghai hattında yüzde 1 arttı. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 4.221 dolardan 3.944 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 910 dolardan 915 dolara geldi.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 4 düşüşle 4 bin 683 dolardan 4.486 dolara inerken, Los Angeles-Shanghai hattı yüzde 2 artışla 708 dolardan 719 dolara çıktı.

İlginizi Çekebilir
Japonya’da ortalama konut fiyatı 59,1 milyon yene çıktı Japonya'da ortalama konut fiyatı 59,1 milyon yene çıktı 29 Şubat 2024 09:34
İngiltere ekonomisi artık yıl gününden destek alacak İngiltere ekonomisi artık yıl gününden destek alacak 29 Şubat 2024 09:16
Spot Bitcoin ETF’lerinde işlem hacmi dün 8 milyar dolara yaklaştı Spot Bitcoin ETF'lerinde işlem hacmi dün 8 milyar dolara yaklaştı 29 Şubat 2024 09:14
Coinbase: Kullanıcı hesaplarını etkileyen sorun tüm hizmetlerin geri yüklenmesi ile çözüldü Coinbase: Kullanıcı hesaplarını etkileyen sorun tüm hizmetlerin geri yüklenmesi ile çözüldü 29 Şubat 2024 09:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 29 Şubat 2024 13:12
Japonya’nın sanayi üretimi keskin düştü Japonya'nın sanayi üretimi keskin düştü 29 Şubat 2024 09:07
İngiltere’nin otomobil üretimi yine arttı İngiltere'nin otomobil üretimi yine arttı 29 Şubat 2024 09:00
BoJ üyesinden teşvik açıklaması BoJ üyesinden teşvik açıklaması 29 Şubat 2024 09:04
Fed üyesi Williams: Yüzde 2 enflasyon hedefine gidişte hala önümüzde uzun bir yol var Fed üyesi Williams: Yüzde 2 enflasyon hedefine gidişte hala önümüzde uzun bir yol var 29 Şubat 2024 08:54
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 29 Şubat 2024 09:12
BoE üyesi Mann: Zengin tüketiciler enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırıyor BoE üyesi Mann: Zengin tüketiciler enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırıyor 29 Şubat 2024 08:58
Gemini müşterilerine 1,1 milyar doları iade edecek Gemini müşterilerine 1,1 milyar doları iade edecek 29 Şubat 2024 08:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,61
%0,5614
ALTIN
1.001,48
%0,1481
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,68
%-0,032
DOLAR
1.063,80
%6,3797
ALTIN
1.079,18
%7,9183
EURO
987,28
%-1,2718
BORSA
1.078,44
%7,8438
DOLAR
1.126,89
%12,6886
ALTIN
1.106,38
%10,6383
EURO
1.101,53
%10,1531
BORSA
1.088,97
%8,8974
DOLAR
1.903,84
%90,384
ALTIN
1.709,66
%70,9661
EURO
1.768,89
%76,8888
BORSA
1.668,54
%66,8538
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler